دعم الشعب الفلسطيني .. مبدأ عماني ثابت

ناصر بن سالم اليحمدي:

لم تتوانَ السلطنة يوما عن دعم الشعب الفلسطيني الشقيق والمطالبة بحقه المشروع في أرضه ودولته المستقلة ذات السيادة وعلى حدود 1967.. فمنذ بداية العهد الزاهر اعتبرت السياسة العمانية أن القضية الفلسطينية مسألة قومية بل دولية ويجب أن تحل بطريقة عادلة ومنصفة لأن السلام والاستقرار والأمن في المنطقة لن يتحقق إلا إذا تم التوصل لحل نهائي سلمي عادل لهذه المشكلة المزمنة.. ومع مرور الأيام لم تتغير هذه السياسة الحكيمة وظلت السلطنة طوال الوقت وفي كل مناسبة ومحفل دولي تعلن تضامنها مع الفلسطينيين ومؤازرتها لهم معنويا وماديا، كما أنها حرصت على تقوية العلاقات بين الشعبين على كافة المجالات.

لقد دعت السلطنة عبر منصة الأمم المتحدة أكثر من مرة لدعم سبل السلام وضرورة الالتزام بالقرارات والشرعية الدولية فيما يخص القضية الفلسطينية، كما أكدت على أن مسؤولية حل الأزمة مشتركة ويجب أن تتكاتف دول العالم لإنهاء الاحتلال والإسراع في إنشاء الدولة الفلسطينية المنشودة، كذلك أعلنت عن كامل استعدادها لتحريك المياه الراكدة وبذل الجهود التي تؤدي إلى إقرار اتفاق سلمي شامل يمنح الفلسطينيين حقهم في قيام دولتهم. وقد أكد ذلك السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي الممثل الخاص لجلالة السلطان ومعالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية لأيمن الصفدي وزير خارجية الأردن الذي قام بزيارة للسلطنة مؤخرا .. وليس هذا فقط بل قررت السلطنة فتح بعثة دبلوماسية جديدة لدى دولة فلسطين في رام الله على مستوى سفارة لتبعث برسائل مهمة للقاصي والداني بأنها ما زالت ماضية في نهجها الثابت الداعم للشعب الفلسطيني وأنها تعترف بها كدولة مستقلة حيث إن المصالح المشتركة ستتم عبر السفارة الجديدة بصورة مباشرة.

إن مواقف السلطنة الحازمة والعقلانية تجاه القضية الفلسطينية واضحة وضوح الشمس، ولكن يظل الدور العربي في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني معطلا في ظل وجود انقسام داخل الصف الفلسطيني .. لذلك على كافة الفصائل مساعدة الجهود المخلصة مثل الجهود العمانية عن طريق الوحدة والوقوف على قلب رجل واحد أمام العدو المشترك لأن ذلك هو الحل الوحيد الذي يمكنهم من استرداد أراضيهم واستعادة حقوقهم المسلوبة وإقامة دولتهم المنشودة .. فمما لا شك فيه أن العدو الصهيوني هو المستفيد الوحيد من استمرار الخلاف بينهم .. فالأزمة الإسرائيلية الفلسطينية تحتاج إلى الكثير من الجهد العربي والدولي وعلى كل طرف أن يؤدي ما يمليه عليه ضميره ويتماشى مع الشرعية الدولية .. أما الاستمرار في تجاهل الانتهاكات الإسرائيلية ومؤازرة دولة الاحتلال الإسرائيلي في ظلمها وغيها فلن يجلب على المنطقة سوى الإرهاب والدمار والخراب وعدم الاستقرار وستنتشر الفوضى في كل مكان على وجه الأرض.

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تحية لعقولنا المبدعة

تمتلك بلادنا ولله الحمد الكثير من العقول المبدعة التي سطرت إنجازاتها بأحرف من نور في دفاتر التاريخ وألق نجمهم في وسائل الإعلام المختلفة من صحف ومجلات ومواقع إلكترونية والتي تطالعنا بين يوم وآخر بأخبار أبنائنا العباقرة في كافة المجالات الأدبية والعلمية.

ومن النماذج المشرفة التي تفخر بها السلطنة الطالب العماني الجلندى بن سالم بن حمود الهاشمي الذي استطاع الحصول على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف في بكالوريوس “العلوم السياسية في الأمن الدولي” من جامعة جورج واشنطن – في واشنطن دي سي – .. كما حصل كذلك على الامتياز في الماجستير من جامعة هارفارد العالمية في ولاية بوستن بمدينة كامبريدج بالولايات المتحدة الأميركية والتي تصنف الأولى على العالم تخصص “العلوم السياسية في العلاقات الدولية” .. وهذا التفوق والنجاح الباهر الذي حققه الهاشمي يجعله خير سفير لبلاده في المحافل الدولية لذلك استحق عن جدارة الإشادة التي تلقاها من د. سعيد بن حمد الربيعي أمين عام مجلس التعليم وآخرين .. فأمثاله أمل المستقبل في أن تتبوأ بلادنا مكانة مرموقة في المجتمع الدولي وبإسهاماتهم سوف ترفع رايتنا عالية خفاقة.

إن الجلندى عندما كان في الخارج وضع مصلحة بلاده فوق كل اعتبار وفي كل مرة كان يحزم فيها أمتعته كان يضع حلمه في عقله ووطنه في قلبه ومضى في مشوار العلم بجدية ومثابرة وجد واجتهاد حتى تحقق له ما أراد وتفوق على نفسه وحقق الامتياز الذي يفخر به كل مواطن عماني وليثبت للعالم أن ثروة السلطنة الحقيقية في أبنائها.

كل التحية والتبريكات لفخر وطننا الغالي الجلندى بن سالم بن حمود الهاشمي على نجاحه اللافت، ونتمنى من الله عز وجل أن يوفقه في حياته العلمية والعملية، وأن يظل ماضيا في درب النجاح والتفوق.

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حروف جريئة

دعوة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة بحظر وحجب لعبة “بابجي” الإلكترونية يجب أن تؤخذ على محمل الجد وتنفذ خصوصا بعد أن أصبحت اللعبة تشكل إدمانا بالنسبة لشبابنا، وهو ما يهدد حياتهم ونفسيتهم ومستقبلهم بالخطر.

في الوقت الذي تعاني فيه معظم دول العالم من البطالة خرجت علينا دراسة بريطانية تقول إن الروبوتات ستستحوذ على 20 مليون وظيفة في أنحاء العالم بحلول 2030 .. يبدو أن الإنسان سينقرض مع مرور الوقت والبقاء سيكون للروبوتات.

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مسك الختام

قال تعالى: “يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات”.