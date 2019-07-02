لبنان يرجئ جلسة مجلس الوزراء

بيروت ـ رويترز : أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري تأجيل جلسة لمجلس الوزراء يومين لحين هدوء التوتر عقب تبادل إطلاق النار في جبال الشوف الأحد الماضي ومقتل اثنين من مساعدي أحد الوزراء.

وقال الحريري ، في مؤتمر صحافي عقده أمس إن “جلسة مجلس الوزراء لن تنعقد ، و تأجيل الجلسة ليس سلبيا بل إيجابيا”.

ونفى الحريري أن يكون وزراء “تكتل لبنان القوي” الذي يتزعمه وزير الخارجية جيران باسيل، قد عطلوا نصاب جلسة مجلس الوزراء، مؤكداً أن “نصاب جلسة مجلس الوزراء حصل ولكن هناك مشكلة في البلد فقررننا إعطاء أنفسنا 48 ساعة لتنفيس الإحتقان، وقررت تأجيل الجلسة حتى يتنفس الإحتقان ويأخذ القضاء مجراه”.

وتحدّث الحريري عن توقيفات حصلت مساء أمس الاول بحق المتسببين بالحادثة ، مشيراً إلى أن ” القضاء سيأخذ كل الخطوات لمحاسبة الذين ارتكبوا هذه الجريمة وما يهمنا أن يكون القضاء حاسماً في محاكمة الذين ارتكبوا الجريمة “. ورداً على سؤال حول إمكانية إحالة ملف الحادثة إلى المجلس العدلي قال الحريري إن “الخلاف ليس على مجلس عدلي أو غيره، ما يهمنا هو النتيجة ومن ارتكب هذه الجريمة، وهناك تجاوب كبير من قبل كل الفرقاء “.

وشدد على أن “الأمن خط أحمر بالنسبة لنا” ، مشيرا إلى أن رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني” النائب طلال ارسلان منفتحان على الحلول ولا أحد يريد مشكلة في البلد”.

وقال الحريري أنه سوف يتم لاحقا الإعلان عن موعد جديد لجلسة مجلس الوزراء.