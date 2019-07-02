السودان : لجنة للتوافق بين (العسكري) و(الحرية والتغيير) .. وسط دعوات لعصيان مدني منتصف الشهر

في السياسة 3 يوليو,2019 نسخة للطباعة

الخرطوم ـ وكالات: شكلت الهيئة القومية للتوافق الوطني في السودان لجنة برئاسة رئيس الهيئة، للاتصال السياسي بالمجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والقوى السياسية المختلفة وذلك، بغرض وقف التصعيد والوصول إلى توافق يمكن من خلاله إدارة الفترة الانتقالية بتوافق بين الجميع . يأتي ذلك فيما دعت حركة الاحتجاج في السودان إلى عصيان مدني في سائر أنحاء السودان 14 يوليو الجاري.

وقال الهيئة القومية للتوافق الوطني في السودان بروفيسور مدثر عبد الرحيم الطيب إن هنالك جهات ذات نفوذ عالمي كانت ومازالت تعمل بذكاء ومكر لتقطيع ما تبقى من أجزاء السودان بعد انفصال الجنوب، الأمر الذي جعل العديد من الجهات للتداعي من أجل تشكيل الهيئة التي تضم مجموعة من المبادرات والشخصيات القومية من أجل التوسط بين الاطراف المختلفة باعتبار أن الحل السوداني السوداني هو الأنسب والأفضل،بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا). وأشار إلى أن الهيئة تضم بداخلها أكثر من 9 مبادرات وطنية والعديد من الشخصيات السودانية تسعى لجمع رؤى وأفكار كافة القوى السياسية والتحالفات للتواضع على ميثاق شرف لإدارة الفترة الانتقالية، مؤكدا أن الهيئة وضعت تصور مقترحات حول نقاط الخلاف بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير.

الى ذلك، دعت حركة الاحتجاج في السودان إلى عصيان مدني في سائر أنحاء السودان في 14 يوليو الجاري. وتضمن بيان لائتلاف “قوى إعلان الحرية والتغيير” أن الأحد 14 يوليو هو يوم “العصيان المدني والإضراب السياسي الشامل في كل القطاعات المهنية والحرفية والعمالية والشعبية في العاصمة القومية والأقاليم بالتزامن مع مواكب الجاليات السودانية بالخارج”. وتابع البيان أنه يوم السبت في 13 الجاري، أي عشية العصيان المدني، سيتم تنظيم “موكب ـ أربعينية المجزرة وتسليم السلطة المدنية ـ من كل مناطق السودان في العاصمة القومية والأقاليم”، إحياء لذكرى القتلى الذين سقطوا قبل 40 يوما خلال فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم في 3 يونيو. وكانت الحركة الاحتجاجية نظمت من 9 ولغاية 11 يونيو عصيانا مدنيا شل بشكل شبه تام العاصمة.

وشهدت السودان الاحد الماضي مسيرة مليونية نظمتها قوى إعلان الحرية والتغيير للضغط على المجلس العسكري ،الذي تولى إدارة شؤون السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في ابريل الماضي، لتسليم السلطة للمدنيين. على صعيد متصل، توجه نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو امس إلى دولة إريتريا في زيارة رسمية تستمر يومين. ووفقا لبيان، نُشر على صفحة المجلس العسكري على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فإن الزيارة تأتي استجابة لدعوة رسمية من الرئيس الإريتري أسياس أفورقي. وسيبحث نائب رئيس المجلس العسكري خلال الزيارة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وبحث ملف السلام مع الحركات المسلحة بالسودان. ويقوم قادة المجلس العسكري بزيارات للدول ذات المصالح المشتركة مع السودان، وهو ما ترى المعارضة أنه يهدف لحشد دعم إقليمي للمجلس. وسبق أن زار قادة المجلس كلا من مصر والسعودية والإمارات وإثيوبيا وجنوب السودان وغيرها.