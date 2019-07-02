قتلى مدنيون بهجوم مسلح في مالي

بامكوـ وكالات: قتل 23 مدنيا على الأقل في هجمات جديدة لمسلحين استهدفوا قرى وسط مالي التي تشهد اضطرابات. وأفادت مصادر رسمية مالية بأن مسلحين “هاجموا قرى بيدي وسانكورو وساران وقتلوا 23 من سكانها”. من جانبه، أعلن مسؤول من مالي ومصدر أمني أن ما لا يقل عن 23 مدنيا قد قتلوا في هجمات لمسلحين استهدفت قرى في وسط مالي المضطرب. وأفاد شيخ هارونا سنكاري رئيس بلدية أوينكورو المجاورة للقرى التي تعرضت للاعتداء في تصريح صحفي “هاجم مسلحون قرى بيدي وسانكورو وساران وقتلوا 23 من سكانها”. وتابع أن “الوضع خطير وعلى الجيش أن يتحرك لطمأنة السكان”، مضيفا أنه تمت الدعوة إلى اجتماع طارئ، في حين أكد مصدر أمني عدد القتلى. وفي حادث منفصل، لقي 11 شخصا مصرعهم عندما انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من بلدة كورو في وسط مالي بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو، وفق ما صرح مسؤول من مالي طلب عدم الكشف عن هويته.

وتتزايد البلدات التي باتت تتعرض لهجمات ويرتفع عدد الضحايا والقتلى، بينما يرفض رئيس الدولة ابراهيم بوبكر كيتا الحديث عن “صراع إثني”. وعيّن كيتا الخميس رئيس مالي الموقت بين 2012 و2013 ديونكوندا تراوري، وهو أحد القريبين منه، في منصب “مبعوث رئيس الجمهورية إلى الوسط”.