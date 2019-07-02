التمديد السابع لمجلس الشورى.. أكذوبة الديمقراطية القطرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر تميم بن حمد أمير دويلة قطر أمرا بمد عمل مجلس الشورى المعين سنتين ميلاديتين، تبدآن من أول يوليو 2019 وتنتهيان في الثلاثين 30 من يونيو 2021، وهو أمر ليس بجديد فهي عادة سوء دأب عليها نظام الدوحة منذ عام 2004.

ولكن ماذا لو كان التأجيل هذا في مكان آخر غير دويلة الجرف الصخري، هل كانت قناة الجزيرة ستتبع سياسة الصمت المميت الذي تتبعه حاليا، أم كانت ستفتح استديوهاتها وتأتي بخبرائها مدفوعي الأجر؛ كي تتباكى على غياب الديمقراطية، وحق الشعوب في المشاركة الشعبية وسياسة الحكم الرشيد، ولكن عندما يتعلق الأمر بقطر يتحول أسد الجزيرة إلى نعامة.

القصة بدأت في أبريل 2004 بعد تسع 9 سنوات من انقلاب أمير قطر السابق حمد بن خليفة على والده، حين صدر الدستور الدائم، الذي نص في مادته 77 على إنشاء مجلس للشورى يتكون من 45 عضوا، ينتخب منهم الشعب 30 عضوا، ويعين الأمير خمسة عشر آخرين، ولكن منذ التاريخ ونحن نسمع جعجعة بلا طحين، ولم تتم إقامة أي انتخابات منذ إقرار الدستور، خشية أن يأتي الشعب القطري بنواب ليسوا على هوى الأمير الأرعن.