"إرهاب جبان".. إدانات واسعة للهجوم الحوثي على مطار أبها

أدانت دول عربية وإسلامية الهجوم الإرهابي لمليشيا الحوثي الانقلابية الذي استهدف مطار أبها الدولي جنوبي السعودية، الثلاثاء.

وأعلن التحالف العربي إصابة 9 أشخاص منهم شخص من الجنسية الهندية جراء سقوط طائرة دون طيار على المواقف الخارجية بمطار أبها الدولي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن الهجوم الإرهابي قامت به المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، موضحا أن الجهات المختصة تتابع الهجوم.

وتعهد مجلس الوزراء السعودي بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم وفقا للقوانين والمواثيق الدولية.

واعتبر أن الهجوم الإرهابي من المليشيات الحوثية استمرار للأعمال الإرهابية وجرائم حرب تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، معربا عن التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وأدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي شنته مليشيا الحوثي، ونددت بهذا الاعتداء الآثم الذي يستهدف أمن المملكة وأمان شعبها، ويمثل تصعيدا خطيرا وتقويضا للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي.

واستنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية بشدة هذا العمل الإرهابي، الذي يخالف القوانين والأعراف الدولية كافة، واعتبرته دليلا جديدا على الممارسات غير الأخلاقية والتوجهات العدائية والإرهابية لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وسعيها إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي سياق متصل، أدانت البحرين الهجوم الإرهابي، ودعت المجتمع الدولي لمواجهة المليشيا المدعومة من إيران.

وجددت البحرين، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، دعمها للمملكة العربية السعودية وموقفها الثابت والداعم بقوة لجميع الجهود والمساعي التي تقوم بها لأجل تعزيز الأمن والسلم في المنطقة والتصدي للإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي.

من جانبها، أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي، مؤكدة التضامُن حكومةً وشعبًا مع المملكة العربية السعودية.

وأكدت الخارجية المصرية، في بيان، دعمها جميع إجراءات السعودية اللازمة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأدانت وزارة الخارجية السودانية الهجوم الإرهابي، واعتبرته تمادياً في ارتكاب جرائم الحرب وتحدياً للشرعية الدولية وتهديداً للأمن والاستقرار الدوليين.

وأضافت: "الإصرار على استهداف أمن المملكة ومهاجمة الأهداف المدنية وتهديد حياة المواطنين المدنيين يمثل استخفافاً بكل الشرائع السماوية والوضعية، وتماديا في ارتكاب جرائم الحرب وتحديا للشرعية الدولية وتهديدا للأمن والاستقرار الدوليين".

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وأكدت الخارجية تضامن السودان الكامل مع المملكة العربية السعودية في وجه الاستهداف الإرهابي، كما دعت المجتمع الدولي لإدانة الهجمات الإرهابية والعمل الجاد للتصدي لها.

من جانبه، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي، واصفا إياه بـ"العمل الإرهابي الجبان" الذي يتعارض مع القوانين الدولية والقيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

وشدد الزياني على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم وإدانة هذه الأعمال الإجرامية المشينة.

وأدان الأردن استمرار استهداف مليشيا الحوثي للمطارات والمدنيين لأنه تصعيد خطير يخالف القوانين والأعراف الدولية.

وعبرت "الخارجية" الأردنية عن إدانة الأردن الشديدة للهجوم الإرهابي، مؤكدة تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية لمواجهة اعتداءات الحوثيين، وأصدرت بذلك "الخارجية الأردنية" بيانات كان آخرها بشأن الهجوم الإرهابي على مطار أبها، قبل نحو 10 أيام.

وأكد البيان مساندة الأشقاء في السعودية في كل ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله.

كما أكد الأردن تضامنه الكامل ووقوفه إلى جانب المملكة العربية السعودية وثقته بقدرتها على حماية أمنها واستقرارها.

وإلى اليمن فقد اعتبرت الهجمات الإرهابية الحوثية التي تستهدف المنشآت المدنية في السعودية انتهاكا سافرا لكل الأعراف والقوانين الدولية.

وجددت الخارجية اليمنية إدانتها بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران مجددا باستهداف مطار أبها الدولي في السعودية.

وقالت الخارجية اليمنية، في بيان صحفي، إن استمرار ميليشيا الحوثي في هذه العمليات الإرهابية التي تتعمد من خلالها استهداف المدنيين والمنشأة المدنية يمثل انتهاكا سافرا لكل الأعراف والقوانين الدولية لاسيما القانون الدولي الإنساني.

وأكد البيان أن هذا الاستهداف الإرهابي يعد دليلا على استهزاء المليشيات الانقلابية بالقوانين والأعراف الدولية، ويعكس مدى تأثير النفوذ الإيراني على المليشيات الحوثية، ويؤكد عدم جدية الحوثيين في السلام.

وجددت الخارجية اليمنية دعوتها للمجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن إلى إدانة هذا الاستهداف والاضطلاع بمسؤوليته من أجل إلزام الحوثيين بتنفيذ القرارات الدولية لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وفقاً للمرجعيات المتفق عليها.

وهذا هو ثالث هجوم إرهابي تشنه مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مطار أبها الإقليمي، جنوبي السعودية، في أقل من شهر.

وأسفرت الهجمات الثلاث التي قوبلت بتنديد إقليمي ودولي واسع عن مقتل شخص سوري الجنسية وإصابة أكثر من 50 بينهم نساء وأطفال.