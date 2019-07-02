صحيفة لبنانية: حزب الله سيتخلى عن إيران حال نشوب حرب

استبعدت مصادر في مليشيا حزب الله الدخول في مواجهة مع إسرائيل أو الولايات المتحدة، حال نشوب حرب مع إيران.

وذكرت صحيفة "لوريان لوجور" اللبنانية الناطقة بالفرنسية، أن هذا يعني تخلي المليشيا عن إيران رغم أنها تعترف بالولاء لنظام الملالي واتباعها في القضايا الاستراتيجية تحت سلطة المرشد الإيراني علي خامنئي.



وأوضحت الصحيفة أن كل اللبنانيين يدركون جيدا أن وجود حزب الله ذاته على الأراضي اللبنانية يشكل خطراً على البلاد بتورطها في حرب جديدة في المنطقة على الرغم من أن لبنان بلد مستقر وهادئ نسبياً منذ المواجهة الأخيرة في عام 2006، إلا أن التصعيد المستمر بين إيران والولايات المتحدة يحيي المخاوف من تورط لبنان في حرب إقليمية.

وأوضحت الصحيفة أن "مليشيا حزب الله تطورت بشكل كبير خلال العقود الأخيرة بتوسيع مصادر التمويل عن طريق تجارة الأسلحة والتهريب، فلم يعد مجرد دمية في يد إيران".

ووفقاً لمصادر في حزب الله، نقلت عنها الصحيفة، فإن التنظيم غير مستعد للدخول في حرب ضد إسرائيل، لكن في حالة الحرب الإقليمية، فإن هناك مخاطر كبيرة لتورط لبنان في تلك الحرب.

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ونقلت الصحيفة عن المحلل السياسي المقرب من حزب الله، فيصل عبدالساتر، قوله: "إن الحدود اللبنانية ستبقى بعيدة عن النزاع، وإن التنظيم لن يبدأ أي تحرك من لبنان ما لم تتعرض إيران لهجوم".

بدوره، قال قاسم قصير، صحفي قريب من حزب الله: "إن الجبهة اللبنانية لن تشترك في أي صراع".

فيما أكد مصدر ثالث قريب من الحزب، طلب عدم الكشف عن هويته، أن "الوسطاء اللبنانيين أبلغوا الأمريكيين أن حزب الله لن يشارك في التصعيد، وذلك علامة على إرادة حزب الله ألا يكون في خط المواجهة في التصعيد الحالي".

من جانبه، قال مايكل هورويتز، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط في مركز أبحاث ليبك الدولي، إنه ليس لحزب الله مصلحة أو وسيلة لشن مواجهة جديدة ضد إسرائيل، لكونه لا يزال يتعافى من تكلفة الحرب في سوريا (حوالي ألفي مقاتل قُتلوا حسب التقديرات) ويتأثر مباشرة بتأثير العقوبات الأمريكية ضد إيران.

وفيما يتعلق بخطورة الصراع على الأراضي اللبنانية، أوضحت الصحيفة أنه في حالة حدوث حرب وتورط حزب الله في الصراع فإن إسرائيل لن تفرق بين المليشيا والأراضي اللبنانية".