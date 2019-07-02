خلايا "الحمدين" وإعدامات إيران.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، الثاني من يوليو/تموز، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة يبرز اتفاق السودان وإريتريا على فتح الحدود بين البلدين، وتصفية أردوغان للجيش بشماعة "غولن"، وإيران تستفز واشنطن بتخصيب اليورانيوم، وشبح العقوبات يطارد أردوغان، وفي الصومال مظاهرات رافضة تدخل فرماجو بشؤون "غلمدغ"، ومسؤولة تؤكد أن تعنت الحوثيين يعرقل برامج الأمم المتحدة باليمن.

كما نقرأ "الوزراء السعودي" يتعهد بمحاسبة المسؤولين عن استهداف مطار أبها، ومرشد إيران يواصل تغييرات العسكريين خشية السقوط عن كرسيه، واعتقال قائد شرطة سريلانكا على خلفية فشله في إحباط تفجيرات الفصح، وإيران تهدد بإعدام عشرات المعارضين بزعم التجسس، وخلايا "الحمدين" باليمن.. دعم خبيث للحوثي هدفه التحالف.



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أما في الاقتصاد فتطالعون: 24 مليار دولار استثمارات بنوك الإمارات في السعودية ومصر، و"أوبك" وحلفاؤها يمددون تخفيضات إنتاج النفط 9 أشهر، و47% من الأمريكيين يؤيدون سياسات ترامب الاقتصادية، وفي 6 شهور.. بورصة قطر تفقد 11 مليار ريال من قيمتها السوقية.

وإلى الملاعب تجدون: برشلونة يُحبط مساعي بايرن ميونيخ نحو ديمبلي، أما في التكنولوجيا فتطالعون مصمم "آيفون" يغادر أبل والسبب تيم كوك.

وفي الفن تقرأون: بعد إعلان إنتاج سلسلة "هانجر جيمز".. النقاد يتوقعون الفشل.

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