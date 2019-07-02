الان تتابع بين استدعاء نائب ترامب وحادثة الغواصة الروسية.. هل وقعت كارثة نووية؟ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

في أجواء ذكرت العالم بما حدث في سيناريو كارثة عام 1986 بدول الاتحاد السوفيتي، وهي أكبر كارثة نووية في العالم وقعت في مفاعل تشيرنوبيل قرب مدينة بريبيات شمال أوكرانيا السوفيتية، ألغى نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الثلاثاء، بشكل مفاجئ رحلة مقررة مسبقا إلى ولاية نيو هامبشر، الأمر الذي أثار تكهنات حول كونها “حالة طارئة”، بعد ساعات إلغاء الرئيس الروسي فلادمير بوتين حدثا هاما والعودة إلى إلى الكرملين لعقد اجتماع عاجل مع رئيس دفاعه.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه تم إبلاغ حشد في نيو هامبشر كان ينتظر أن يشهد خطاب لبنس حول إدمان المخدرات بأن نائب الرئيس “استدعي مجددا” إلى واشنطن.

وقالت أليسا فرح المتحدثة باسم بنس إنه “ليس هناك ما يستدعي القلق”، لافتة إلى أنه لم يتم استدعاؤه إلى واشنطن لأنه لم يغادرها في الأساس.

وأضافت فرح “لقد استجد شيء تطلب بقاء نائب الرئيس في واشنطن، وهو يتطلع إلى إعادة جدولة رحلته إلى نيو هامبشر في القريب العاجل”.

تسريب نووي !!

استدعاء نائب الرئيس الأمريكي جاء بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع الروسية عن أن 14 بحارا روسيا لقوا حتفهم عندما اندلع حريق بينما كانت غواصتهم المخصصة للأبحاث في المياه العميقة تجري مسحا لقاع البحر قرب‭‭ ‬‬القطب الشمالي.

ونقلت محطة أر.بي.سي الروسية عن مصدر عسكري لم يُذكر اسمه قوله إن الغواصة تعمل بالطاقة النووية لكن المسؤولين الروس لم يدلوا بأي تعليق على نوع الغواصة.

وهذا أسوأ حادث تتعرض له غواصة للبحرية الروسية منذ أغسطس 2000 عندما غرقت الغواصة كورسك التي تعمل بالطاقة النووية في قاع بحر بارنتس بعد وقوع انفجارين في مقدمتها مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 118 شخصا.

وقع الحادث يوم الاثنين في محيط بحر بارنتس. وقالت السلطات فيالنرويج المجاورة إنها تراقب الأوضاع لكنها لم ترصد أي ارتفاع غير عادي في مستويات الإشعاع بعد الحريق الذي اندلع في الغواصة الروسية.

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بوتين: خسارة كبيرة

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع وزير دفاعه سيرجي شويجو وبثه التلفزيون “هذه خسارة كبيرة للبحرية”.

وأضاف بوتين الذي ألغى المشاركة في مناسبة عامة اليوم للتعامل مع الحادث “نقدم خالص تعازينا لأسر الضحايا. سنبذل كل ما في وسعنا لدعمهم”.

وطلب بوتين من وزير الدفاع التوجه إلى سيفيرومورسك، القاعدة البحرية الروسية على بحر بارنتس حيث توجد الغواصة المنكوبة، للوقوف على أسباب الحادث ثم رفع تقرير له.

كانت وزارة الدفاع قالت في وقت سابق إن الحادث وقع أمس الاثنين في المياه الإقليمية الروسية وإنه تم إخماد الحريق.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن بيان للوزارة قولها “شب حريق على متن غواصة مخصصة للأبحاث العلمية في أعماق المياه كانت تدرس البيئة البحرية… نيابة عن البحرية الروسية في المياه الإقليمية الروسية”.

وأضاف البيان “لقي 14 بحارا حتفهم نتيجة لاستنشاق الغاز”. ولم تحدد الوزارة نوع أو طراز الغواصة. ولم يشر شويجو وبوتين

خلال اجتماعهما إلى نوع الغواصة أو ما إذا كانت تعمل بالطاقة النووية.

وقالت محطة أر.بي.سي إن الغواصة من طراز إيه.إس-12 وتعمل بالطاقة النووية ومصممة لتنفيذ عمليات خاصة في الأعماق حيث لا تستطيع الغواصات العادية العمل هناك.

وقال المسؤولون النرويجيون إنهم على اتصال بنظرائهم الروس لكنهم لم يتمكنوا من تحديد نوع الغواصة. وقال بير ستراند أحد مديري هيئة الإشعاع والسلامة النووية النرويجية لرويترز “قمنا بمراجعات ولم نرصد مستويات عالية أكثر مما ينبغي من الإشعاع في المنطقة”.

وأضاف أن مسؤولين روسا أبلغوا الهيئة بأن انفجارا للغاز وقع على متن الغواصة.

لكن روسيا نفت ذلك فيما بعد. ونقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع قولها إنها لم تبلغ الجانب النرويجي بوقوع انفجار

غازي.