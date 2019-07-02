أنباء عن وفاة محمود عزت القائم بأعمال مرشد عام الإخوان في أحد مستشفيات ⁧‫تركيا‬⁩

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أفادت مصادر صحفية تركية، الثلاثاء، بأن محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان توفي في أحد مستشفيات تركيا.

وقالت مواقع تركية إن أحد أفراد عائلة محمود عزت قال لمصادر مقربة إنه توفي مساء الثلاثاء في أحد المستشفيات التركية، وتحاول أسرته التواصل مع السلطات المصرية لتخليص إجراءات الدفن.

فيما لم تعلن أي وسائل تركية رسمية أو لها علاقة بجماعة الإخوان على أي من مواقعها وفاة محمود عزت بعد.