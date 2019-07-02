الان تتابع أنباء عن وفاة محمود عزت القائم بأعمال مرشد عام الإخوان في أحد مستشفيات تركيا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أفادت مصادر صحفية تركية، الثلاثاء، بأن محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان توفي في أحد مستشفيات تركيا.
وقالت مواقع تركية إن أحد أفراد عائلة محمود عزت قال لمصادر مقربة إنه توفي مساء الثلاثاء في أحد المستشفيات التركية، وتحاول أسرته التواصل مع السلطات المصرية لتخليص إجراءات الدفن.
فيما لم تعلن أي وسائل تركية رسمية أو لها علاقة بجماعة الإخوان على أي من مواقعها وفاة محمود عزت بعد.
كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن وفاة محمود عزت القائم بأعمال مرشد عام الإخوان في أحد مستشفيات تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.