الان تتابع المتحدثة باسم نائب ترامب عن استدعائه: ليس هناك ما يدعو للقلق والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بشكل مفاجئ ألغى نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الثلاثاء، رحلة مقررة مسبقا إلى ولاية نيو هامبشر، الأمر الذي أثار تكهنات حول كونها “حالة طارئة”.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه تم إبلاغ حشد في نيو هامبشر كان ينتظر أن يشهد خطاب لبنس حول إدمان المخدرات بأن نائب الرئيس “استدعي مجددا” إلى واشنطن.
وقالت أليسا فرح المتحدثة باسم بنس إنه “ليس هناك ما يستدعي القلق”، لافتة إلى أنه لم يتم استدعاؤه إلى واشنطن لأنه لم يغادرها في الأساس.
وأضافت فرح “لقد استجد شيء تطلب بقاء نائب الرئيس في واشنطن، وهو يتطلع إلى إعادة جدولة رحلته إلى نيو هامبشر في القريب العاجل”.
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