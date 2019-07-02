ظريف يرد على الإتحاد الأوروبي بتغريدة في تويتر

وجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى الإتحاد الأوروبي عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي، تويتر .

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء فارس نيوز، فقد قال ظريف مخاطباً الإتحاد الأوروبي، "سنواصل التزامنا بالاتفاق النووي على طريقة الأوروبيين تمامًا.. هل هذا مناسب لكم؟".

وأضاف "عندما تفي الدول الأوروبية الثلاث بالتزاماتها الاقتصادية، ستلتزم إيران بالتنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة".

وكان وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، أكدوا في بيان مشترك أن التزامهم بالاتفاق النووي يعتمد على التزام إيران به بشكل كامل.

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وقال المسؤولون اليوم الثلاثاء، إنهم يشعرون" بقلق بالغ" من إعلان إيران تجاوزها حدود المخزون من اليورانيوم منخفض التخصيب.

وأوضحوا: "نأسف لقرار إيران الذي يثير شكوكاً فيما يتعلق بوسيلة أساسية لمنع الانتشار النووي الأساسية".

كما شددوا: "نحث إيران على التراجع عن هذه الخطوة والامتناع عن إجراءات أخرى تقوض الاتفاق النووي".