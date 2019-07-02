الحكومة التركية تُغلق ربع مليون موقع إلكتروني

في محاولة لإحكام السيطرة على الفضاء الإلكتروني في تركيا، حظرت حكومة العدالة والتنمية 246 ألف موقع إلكتروني في 6 أشهر فقط.

وذكر موقع "عثمانلي"، أن جمعية "حرية التعبير عن الرأى" أعدت تقريراً عن المواقع الإلكترونية والصحف ومدونات التواصل الاجتماعي التي حظرتها السلطات التركية منذ بداية 2018 إلى اليوم.

وتضمن التقرير أرقاماً مفزعة تكشف حجم تدهور الحريات غير المسبوق في تركيا، وتحولها إلى سجن كبير للصحافيين، وفق تعبير مؤشر حرية الصحافة الأخير، الصادر عن منظمة "مراسلون بلاد حدود" الدولية.

وبحسب التقرير، تصدرت صحيفة "حرييت" التركية، قائمة المواقع الخبرية التي حُظرت أخبارها منذ نهاية 2018، بمعدل 721 خبراً.

ربع مليون موقع

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وفقاً للتقرير، كشفت صحيفة "ديكان"، اليوم الثلاثاء، حظر 246.8 ألف موقع إلكتروني حتى نهاية 2018.

وحظرت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 52.156 ألف موقع إلكتروني، وحظر 1196 موقع بأوامر من محكمة القضاة، والمدعين العامين.

وأضاف الموقع، أن ذروة حجب المواقع، كان في الفترة التي تلت مسرحية "الانقلاب"، في يونيو (حزيران) 2016، إذ أغلق أردوغان 80 مؤسسة إعلامية، بحجة ولائها لمؤسسات الدولة الموازية بقيادة رجل الدين المعارض فتح الله غولن.

وفي تلك الفترة أُغلقت 3 وكالات أنباء، و16 قناة تلفزيونية و23 محطة إذاعة، و45 صحيفة يومية.

وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إن "أردوغان أوقف 300 صحيفة معارضة، منذ احتجاجات جيزي بارك بإسطنبول في 2013، وقطع البث 254 مرة في عام واحد عن قنوات تلفزيونية لا تعجبه".