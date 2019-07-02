قبضت السلطات الفرنسية اليوم الثلاثاء على 13 طالباً من باريس ومارسيليا للاشتباه في غشهم، في امتحانات الشهادة الثانوية، وفقاً لمصدر قضائي فرنسي، وذكرت إذاعة فرانس إنفو أن الطلاب متهمون بالغش في مادة الرياضيات.
وتدور امتحانات الشهادة الثانوية الفرنسية الباكالوريا، في صورة اختبارات موحدة على المستوى الوطني ويخوضها جميع الطلاب الذين يسعون للتخرج من المرحلة الثانوية.
وأمرت وزارة التعليم الفرنسية بتحقيق في يونيو (حزيران) الماضي بعد تقارير عن تسريب أسئلة الامتحان عبر تطبيق تبادل الرسائل "واتس آب". ولم يكشف المحققون حتى الآن كيف حصل الطلاب على الأسئلة من الأساس.
وتعهد وزير التعليم الفرنسي جان ميشيل بلانكير بفرض عقوبة مشددة على الغشاشين قبل القبض عليهم اليوم الثلاثاء، مهدداً بمنعهم من دخول الامتحان النهائي لسنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 13 طالباً فرنسياً بتهمة تسريب أسئلة الشهادة الثانوية عبر واتس آب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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