واشنطن تدرج جيش تحرير بلوشستان بباكستان في قائمة الإرهاب الدولي

أدرجت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، جماعة مسلحة تقاتل ضد الحكومة الباكستانية في أقليم بلوشستان على قائمة الإرهاب الدولي، وذلك بعد تنفيذها هجمات دامية استهدفت مصالح صينية في المنطقة.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف ”جيش تحرير بلوشستان“ كجماعة إرهابية دولية، ما يعرّض كل شخص في الولايات المتحدة يؤازر تلك الجماعة لاتهامات جنائية، إضافة إلى تجميد أصوله على الأراضي الأمريكية.

وقالت الخارجية في بيان، إن جيش تحرير بلوشستان هو ”جماعة انفصالية مسلحة تستهدف قوات الأمن والمدنيين، لاسيما في مناطق اتنية البلوش في باكستان“.

وتحارب باكستان منذ العام 2004، المتمردين في إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد، وركّز المتمردون مؤخرًا هجماتهم ضد استثمارات الصين التي تعد جزءًا رئيسًا من مبادرة ”الحزام والطريق“.

Advertisements

واستهدف المتمردون المصالح الصينية في باكستان مرات عدة، بما في ذلك شن هجوم في وضح النهار في شهر تشرين الثاني/نوفمبر على القنصلية الصينية في كراتشي أسفر عن مقتل 4 أشخاص.

وفي شهر أيار/مايو الماضي، قُتل 5 أشخاص بينهم جندي بعد اقتحام مسلحين للفندق الوحيد من فئة 5 نجوم في غوادار، وهي مدينة ساحلية تطمح باكستان لتطويرها وتحويلها إلى مركز تجاري رئيس.

وطالب جيش تحرير بلوشستان، بعد إعلان مسؤوليته عن الهجوم على الفندق، الصين بضرورة وقف ”مشاريعها الاستغلالية في بلوشستان“ وعدم دعم ”إبادة شعب البلوش“، ما يهدد بحصول مزيد من الهجمات.