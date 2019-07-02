شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تنفي ملكية أسلحة عُثِرَ عليها في ليبيا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبوظبي)أكدت إدارة التعاون والأمن الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل بقراري مجلس الأمن الدولي رقمي 1970 و1973 بشأن العقوبات وحظر السلاح، وتنفي بذلك ملكية الأسلحة التي تم العثور عليها في جمهورية ليبيا.
وأوضحت إدارة التعاون والأمن الدولي في بيان أصدرته اليوم وبثته وكالة الأنباء الإماراتية التزام الإمارات بالتعاون الكامل مع لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة. وتحث على خفض التصعيد وإعادة الانخراط في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
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