شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية اليمنية: استهداف مطار أبها يعكس تأثير النفوذ الإيراني على مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أدانت وزارة الخارجية اليمنية بأشد العبارات استهداف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران مطار أبها الدولي ما أسفر عن إصابة 9 مدنيين.

وأوضحت «الخارجية اليمنية» في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم (الثلاثاء)، أن الاستمرار في هذه العمليات الإرهابية التي تتعمد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يمثل انتهاكا سافرا لكل الأعراف والقوانين الدولية لاسيما القانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن هذا الاستهداف الإرهابي يعد دليلا على استهتار المليشيات الانقلابية بالقوانين والأعراف الدولية ويعكس مدى تأثير النفوذ الإيراني على المليشيات الحوثية، كما يؤكد عدم جدية الحوثيين في السلام.

وجددت وزارة الخارجية اليمنية دعوتها للمجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن لإدانة هذا الاستهداف والاضطلاع بمسؤوليته من أجل إلزام الحوثيين بتنفيذ القرارات الدولية لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وفقا للمرجعيات المتفق عليها.