كتب أيمن رمضان
على الهواء وأمام المشاهدين لم يتوانى مذيعى قناة "الشرق"، الداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية فى سب بعضهم بعضاً واتهامات بالتلون والنفاق، الأمر الذى يؤكد على كذب ما تتناوله هذه القنوات المعادية لمصر وشعبها.
"الشارع المصرى"، اسم برنامج على الشرق الإخوانية يقدمه كل من " أحمد عطوان، وعماد البحيرى"، تتجلى فيه كافة أنواع المخالفات الإعلامية والأخلاقية فضلاً عن الزور والبهتان والشائعات التى اعتاد عليها إعلام الجماعة الإرهابية.
وصلة من الردح الجميل بين إعلام عناصر الجماعة الإرهابية شهده برنامج "الشارع المصرى"، خلال احتفالهم...
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. مذيع إخوانى متهما زميله بالتلون: "وش المحترم قدام المشاهدين غير وشه الحقيقى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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