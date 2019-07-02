الحجار: لقاء الحريري وجنبلاط جاء تحت سقف التهدئة وحماية مصالحة الجبل

إعتبر عضو كتلة المستقبل النائب ​محمد الحجار​ أن "لقاء رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ورئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ جاء تحت سقف التهدئة وحماية المصالحة الوطنية في الجبل"، معتبرا ان "المصالحة شكلت نقلة نوعية في ​لبنان​ وهي امانة لدى الجميع ويجب تعزيزها".

وفي حديث تلفزيوني أكد الحجار أن "لقاء الحريري جنبلاط سيستكمل في لقاء آخر خلال 24 ساعة"، مشددا على أن "الحريري يعمل على تخفيف الاحتقان".