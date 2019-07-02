الحجار: لقاء الحريري وجنبلاط جاء تحت سقف التهدئة وحماية مصالحة الجبل

إعتبر عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار أن "لقاء رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط جاء تحت سقف التهدئة وحماية المصالحة الوطنية في الجبل"، معتبرا ان "المصالحة شكلت نقلة نوعية في لبنان وهي امانة لدى الجميع ويجب تعزيزها".
وفي حديث تلفزيوني أكد الحجار أن "لقاء الحريري جنبلاط سيستكمل في لقاء آخر خلال 24 ساعة"، مشددا على أن "الحريري يعمل على تخفيف الاحتقان".
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