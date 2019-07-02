معلومات "الجديد": الحريري لم يكن على علم باجتماع الخارجية

كشفت معلومات "الجديد" أن "رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ أكّد أنه في حال اتّضح لاحقًا في التحقيقات أن حادثة الجبل مخططًا لاغتيال الوزراء، عندها فقط يحال الملف الى ​المجلس العدلي​ إذا اقتضت الحاجة".

ولم تنف المصادر أن "الحريري لم يكن على علم باجتماع الخارجية وشدد على أنه محاولة ضغط فاشلة على الرئيس".

وأوضحت المصادر أنه "تم الاتفاق على حضور وزراء ​لبنان القوي​ الى ​السراي الحكومي​، وبعدها يعلن ارجاء الجلسة حفاظًا عل ماء الوجه".