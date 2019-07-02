كشفت معلومات "الجديد" أن "رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أكّد أنه في حال اتّضح لاحقًا في التحقيقات أن حادثة الجبل مخططًا لاغتيال الوزراء، عندها فقط يحال الملف الى المجلس العدلي إذا اقتضت الحاجة".
ولم تنف المصادر أن "الحريري لم يكن على علم باجتماع الخارجية وشدد على أنه محاولة ضغط فاشلة على الرئيس".
وأوضحت المصادر أنه "تم الاتفاق على حضور وزراء لبنان القوي الى السراي الحكومي، وبعدها يعلن ارجاء الجلسة حفاظًا عل ماء الوجه".
كانت هذه تفاصيل خبر معلومات "الجديد": الحريري لم يكن على علم باجتماع الخارجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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