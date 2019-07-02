المقداد اثنى على موقف الحريري بخصوص تعديل مرسوم إنشاء مركز للسجل العدلي ببعلبك

أثنى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​علي المقداد​ في تصريح له على موقف رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ الذي أعطى توجيهاته إلى وزيرة الداخلية و البلديات ​ريا الحسن​ لاقتراح تعديل مرسوم تنظيم ​قوى الامن الداخلي​ لإنشاء مركز للسجل العدلي في محافظتي عكار و​بعلبك الهرمل​.

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