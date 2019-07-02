تعرض منزل في بلدة العديسة للسرقة

تعرض منزل المواطن أ.ب. في بلدة ​العديسة​ للسرقة، وقد ادعى صاحب المنزل ضد مجهول، وذكر في بلاغه انه يشتبه بالخادمة الاثيوبية التي كانت تعمل لديه.

وقدرت قيمة المسروقات (مصاغ) بثلاثين الف ​دولار​، وبمراجعة المحامي العام الإستئنافي القاضي عباس جحا، طلب من المخفر التوسع في التحقيق.