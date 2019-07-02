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تعرض منزل في بلدة العديسة للسرقة

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تعرض منزل المواطن أ.ب. في بلدة ​العديسة​ للسرقة، وقد ادعى صاحب المنزل ضد مجهول، وذكر في بلاغه انه يشتبه بالخادمة الاثيوبية التي كانت تعمل لديه.

وقدرت قيمة المسروقات (مصاغ) بثلاثين الف ​دولار​، وبمراجعة المحامي العام الإستئنافي القاضي عباس جحا، طلب من المخفر التوسع في التحقيق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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