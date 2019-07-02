تعرض منزل في بلدة العديسة للسرقة

تعرض منزل المواطن أ.ب. في بلدة العديسة للسرقة، وقد ادعى صاحب المنزل ضد مجهول، وذكر في بلاغه انه يشتبه بالخادمة الاثيوبية التي كانت تعمل لديه.
وقدرت قيمة المسروقات (مصاغ) بثلاثين الف دولار، وبمراجعة المحامي العام الإستئنافي القاضي عباس جحا، طلب من المخفر التوسع في التحقيق.
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