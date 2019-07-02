أعلن رئيس لجنة ​السياحة​ في المجلس الاقتصادي الاجتماعي ​وديع كنعان​ في حديث تلفزيوني، ان "لم نتأثر بالحجوزات بعد حادثة قبرشمون، ولكن الذين حجزوا في الجبل يسألون عدة اسئلة عن الوضع الامني"، مشيرا الى ان "نحن نعتمد على المغترب اللبناني الذي هو اساسي في تحريك السياحة ونتوقع ان يتخطى عدد السواح السعوديين الـ 120 الف، وان يرتفع عدد السواح الكويتيين ايضا هذا الصيف،" واكد "ان لبنان منفتح ايضا على السوق الاوروبي الذي نعتمد عليه بعد فصل الصيف".

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كانت هذه تفاصيل خبر وديع كنعان: الحجوزات لم تتأثر بعد حادثة قبرشمون واعتمادنا على المغترب اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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