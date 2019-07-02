الطقس غدا صافٍ الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسا صيفيا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الأربعاء:صافٍ الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات كما تنشط الرياح أحياناً.

الخميس: قليل الغبوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

الجمعة:قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع محدود بدرجات الحراراة على الجبال والداخل واستقرارها على الساحل.