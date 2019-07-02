الطقس غدا صافٍ الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "طقسا صيفيا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط".
الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء:صافٍ الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات كما تنشط الرياح أحياناً.
الخميس: قليل الغبوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
الجمعة:قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع محدود بدرجات الحراراة على الجبال والداخل واستقرارها على الساحل.
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