"صندوق النقد" يتوقع أن تؤدي تدابير الميزانية لخفض العجز المالي إلى نحو 9.75 بالمئة

ذكرت وكالة "رويترز" أنّ "​صندوق النقد الدولي​" يتوقّع أن تؤدّي تدابير ميزانية ​لبنان​ لعام 2019 لخفض ​العجز المالي​ إلى نحو 9.75 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي". وأكّد الصندوق أنّ "من المهمّ أن يبدأ لبنان بعمليّة تعديل مالي وإصلاحات هيكليّة كبيرة لاحتواء الدين العام وزيادة النمو".

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