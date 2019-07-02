ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جدار جراء أمطار غزيرة في بومباي الهندية إلى 21 قتيلا

قُتل ما لا يقلّ عن 21 شخصًا وأُصيب العشرات بجروح في بومباي، في انهيار جدار جرّاء ​أمطار​ موسميّة غزيرة هطلت على العاصمة المالية للهند.

وكان قد ذكر المتحدّث باسم ادارة الكوارث في السلطة المحلية في بومباي تاناجي كامبل، أنّ "ما لا يقلّ عن 15 شخصًا قُتلوا في بومباي في انهيار الجدار".

وشهدت المدينة الساحلية البالغ عدد سكانها حوالى 20 مليون نسمة هطول أمطار غزيرة لليوم الثاني على التوالي، ممّا أدّى إلى توقّف الحركة فيها بصورة شبه تامّة. وأعلنت السلطات اليوم عطلة رسمية في المدينة ونصحت سكانها جميعًا بالبقاء في منازلهم.