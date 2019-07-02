ليبرمان: من المستحيل فصل الدين عن الدولة في إسرائيل

شدّد وزير الدفاع ال​إسرائيل​ي السابق وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض ​أفيغدور ليبرمان​، على "أنّنا عندما نتحدّث عن العلاقات بين الدين والدولة أقول إنّه يجب فصل الدين عن السياسة في دولة إسرائيل، لكن من المستحيل فصل الدين عن الدولة فيها "يستحيل فصل الدين عن الدولة في إسرائيل".

ودعا في كلمة خلال ​مؤتمر هرتسليا​، الّذي ينظمّه "معهد السياسات والاستراتيجية"، إلى "حكومة تستبعد الأحزاب الدينيّة واليمينيّة الدينيّة المتطرّفة"، مبيّنًا "أنّنا ندعم حكومة واسعة. إنّ دولة إسرائيل في منعطف حرج من وجهة نظر أمنيّة واقتصاديّة، أنا أتحدّث عن حكومة تضمّ "إسرائيل بيتنا" و"الليكود" و"أزرق وأبيض"، وفي هذه المرحلة لن نوافق على الحريديم أو الاتحاد الوطني كجزء من تلك الحكومة".