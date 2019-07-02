شدّد وزير الدفاع الإسرائيلي السابق وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض أفيغدور ليبرمان، على "أنّنا عندما نتحدّث عن العلاقات بين الدين والدولة أقول إنّه يجب فصل الدين عن السياسة في دولة إسرائيل، لكن من المستحيل فصل الدين عن الدولة فيها "يستحيل فصل الدين عن الدولة في إسرائيل".
ودعا في كلمة خلال مؤتمر هرتسليا، الّذي ينظمّه "معهد السياسات والاستراتيجية"، إلى "حكومة تستبعد الأحزاب الدينيّة واليمينيّة الدينيّة المتطرّفة"، مبيّنًا "أنّنا ندعم حكومة واسعة. إنّ دولة إسرائيل في منعطف حرج من وجهة نظر أمنيّة واقتصاديّة، أنا أتحدّث عن حكومة تضمّ "إسرائيل بيتنا" و"الليكود" و"أزرق وأبيض"، وفي هذه المرحلة لن نوافق على الحريديم أو الاتحاد الوطني كجزء من تلك الحكومة".
كانت هذه تفاصيل خبر ليبرمان: من المستحيل فصل الدين عن الدولة في إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.