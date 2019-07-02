سفير السعودية باليابان: دور البلاد الفاعل أسهم بنجاح قمة "مجموعة العشرين"

أشاد سفير ​السعودية​ لدى ​اليابان​ نايف بن مرزوق الفهادي، بـ"نتائج مشاركة السعودية برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في قمة قادة دول "​مجموعة العشرين​" الّتي استضافتها مدينة أوساكا اليابانية، وما مثّلته زيارة بن سلمان لليابان ولقاءه ​إمبراطور اليابان​ ​ناروهيتو​ بقصر أكاساكا في ​طوكيو​، من دعم لآفاق التعاون بين البلدين الصديقين وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030 في المجالات الاقتصاديّة والتجاريّة والاستثماريّة والثقافيّة".

وركّز على أنّ "نتائج قمة "مجموعة دول العشرين" جاءت على مستوى التطلّعات، وعكست استشعار دول المجموعة لمسؤوليّاتها نحو بناء مستقبل اقتصادي يتمحور حول الإنسان، ومواجهة التحديات الديموغرافيّة والتقنيّة"، لافتًا إلى أنّ "ولي العهد عبّر السعودية عن تقديره لمثل هذه اللقاءات المهمّة وتطلّعه لاستضافة قادة "مجموعة العشرين" العام المقبل في ​الرياض​ لمواصلة تقديم المبادرات الاقتصادية تجاه استقرار شعوب العالم ومستقبل البشرية".

ونوّه بـ"الدور الفاعل والحضور القوي للسعودية الّذي أسهم في نجاح القمة الاقتصادية، عبر حرصها على تعزيز التعاون والتنسيق الدوليين لمواجهة التحديات الّتي باتت تتشابك في تأثيرها على الاستقرار الدولي".