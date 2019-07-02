قرقاش التقى غريفيث في الإمارات: التحالف العربي يسعى إلى حل مستدام باليمن

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية ​أنور قرقاش​، المبعوث الأممي إلى ​اليمن​ مارتين غريفيث، بحضور وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي.

وذكرت "وكالة الأنباء الإماراتية- وام" أنّ "اللقاء تناول التطورات الحاليّة وعلى رأسها استفزازات جماعة "​أنصار الله​" (الحوثيين) المتكرّرة، كما تمّ بحث سبل المضي قدمًا في الحل السياسي وضمن برنامج أممي واضح".

وبيّنت أنّ "قرقاش أكّد أنّ ​التحالف العربي​ يسعى إلى حل مستدام يعزّز الأمن والاستقرار في المنطقة، من خلال دولة يمنيّة قادرة ومؤسّسات دستوريّة راسخة، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق بنود ​اتفاق ستوكهولم​ وإلى أهميّة ضغط ​المجتمع الدولي​ لتطبيق الالتزامات الواردة في الاتفاق وإدانة الإنتهاكات الحوثية الممنهجة في هذه الفترة".