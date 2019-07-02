قرقاش التقى غريفيث في الإمارات: التحالف العربي يسعى إلى حل مستدام باليمن

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفيث، بحضور وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي.
وذكرت "وكالة الأنباء الإماراتية- وام" أنّ "اللقاء تناول التطورات الحاليّة وعلى رأسها استفزازات جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) المتكرّرة، كما تمّ بحث سبل المضي قدمًا في الحل السياسي وضمن برنامج أممي واضح".
وبيّنت أنّ "قرقاش أكّد أنّ التحالف العربي يسعى إلى حل مستدام يعزّز الأمن والاستقرار في المنطقة، من خلال دولة يمنيّة قادرة ومؤسّسات دستوريّة راسخة، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق بنود اتفاق ستوكهولم وإلى أهميّة ضغط المجتمع الدولي لتطبيق الالتزامات الواردة في الاتفاق وإدانة الإنتهاكات الحوثية الممنهجة في هذه الفترة".
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