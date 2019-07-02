ظريف: إيران ستلتزم بالاتفاق النووي على غرار أسلوب الأوروبيين

أكد وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​ أن "الدول الاوروبية متى ما التزمت بتعهداتها الاقتصادية فان ​ايران​ ستطبق ​الاتفاق النووي​ بشكل كامل"، مشيرًا إلى "أننا سنسير الى الامام، وستلتزم ايران بتعهداتها وفقا لخطة العمل المشتركة بشكل دقيق على غرار اسلوب الدول الأوروبية وبشكل متطابق معه، وهذا منصف الى حد ما".

وكان وزراء خارجية ​ألمانيا​ و​فرنسا​ و​بريطانيا​ والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي قد اعلنوا في بيان مشترك أنهم يشعرون "بقلق بالغ" من إعلان إيران تجاوزها حدود المخزون من اليورانيوم المنخفض التخصيب، أكثر مما هو مسموح به بموجب اتفاق عام 2015 مع القوى الكبرى.