مبعوث تركيا إلى ليبيا: تطرّف حفتر بلغ حد الإرهاب وقواته هي ميليشيات غير شرعية

شدّد المبعوث التركي إلى ​ليبيا​، النائب البرلماني عن حزب "العدالة والتنمية" في ​أنقرة​، أمر الله إيشلر، على أنّ "قائد الجيش الوطني الليبي ​خليفة حفتر​ يسعى لإجهاض جميع الحلول السياسيّة، وأنّ تطرّفه بلغ حدّ ​الإرهاب​".

ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "حفتر يسعى لدفع ليبيا نحو التطرف والإرهاب، وأنّ احتجاز قوّاته لستة مواطنين أتراك كانوا يعملون في مدينة ​بنغازي​ الليبية يؤكّد هذا النهج"، مركّزًا على أنّ "​تركيا​ تريد حلًّا سياسيًّا للأزمة الليبية تقوده الجهات الشرعية لتحقيق تحول سياسي في البلاد، وأنّ الّذين يصرّون على الحل العسكري في ليبيا يهدفون لزعزعة استقرار البلاد بخلاف الرغبة التركية".

وأوضح إيشلر أنّ "تركيا تقيّم تعاونًا واضحًا وتوفّر الدعم اللازم بموجب القانون الدولي للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من قبل ​الأمم المتحدة​"، منوّهًا إلى أنّ "قوات حفتر هي عبارة عن ميليشيات غير شرعية وفقًا لجميع القواعد القانونيّة الوطنيّة والدوليّة، وأنّ سعي البعض لتقديم حفتر على أنّه شريك في الحرب ضدّ الإرهاب، لا يلغي حقيقة أنّه بدأ في القيام بأعمال إرهابيّة بعد هزيمة قواته أمام قوات الحكومة الشرعيّة".