شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين ينعى نجل الشيخ سلطان القاسمى حاكم الشارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم ضياء رشوان نقيب الصحفيين و أعضاء مجلس النقابة بخالص العزاء و المواساة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة فى وفاة الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمى نجل صاحب السمو حاكم الشارقة الذى وافاة الأجل المحتوم فى لندن بالمملكة المتحدة البريطانية .

وتابع ضياء رشوان فى بيان له :" إننا و نحن ننعى الفقيد الشاب بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره فإننا نعبر عن مشاركتنا لشعب الامارات الشقيق ولأبناء الشارقة خاصة فى مصابهم الأليم ،مستهلين سيرة رجال عظام جعلوا بلدينا بلدا واحدا فى الأتراح و الأفراح ".

وعبرت نقابة الصحفيين المصريين عن أجل آيات المواساة لأهل الفقيد و ذويه و عموم آل القواسم الكرام فى مصابهم الجلل سائلين الله العلى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته و يسكنه فسيح جناته و أن يلهم صاحب السمو حاكم الشارقة و آل القواسم الكرام الصبر و السلوان .