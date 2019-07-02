أردوغان يعلن الحرب على اللغة العربية ويزيل 531 لافتة من المحال السورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل نظام أردوغان الحرب ضد اللغة العربية، حيث بدأ فى ازالة 531 لافتة عربية من المحال التجارية السورية، فى إطار خطة لازالة جميع اللافتات العربية من سوريا خلال 6 اشهر.
وأظهرت فيديوهات تداولها المستخدمون العرب على شبكات التواصل الاجتماعى عمليات ازالة اللافتات العربية من واجهات المحلات واستبدالها باخرى تركية ، وتشير تصريحات سابقة لوزير الداخلية التركى "سليمان صويلو" صويلو إن قراراً تنفيذياً صدر على جميع الأراضي التركية مفاده أن جميع لافتات المكتوبة بالعربية سيتم إزالتها والسماح لأصحاب المحال بكتابة عبارة صغيرة أعلى اللافتة فقط باللغة العربية، بينما ستكون اللغة التركية هي اللغة السائدة والبنط العريض على اللافتة.وأضاف صويلو: “نحن نقول لسكان اسطنبول، أعطونا مدة 6 أشهر وسوف ننهي جميع القضايا التي كنت يشكو منها الشعب، الجميع يجب أن يلتزم بالقوانين .
وتشير تقارير إعلامية إلى أن تصريحات وزير الداخلية، أثارت جدلاً واسعاً في تركيا وخاصة مع الحملات الانتخابية السابقة والحالية حيث تم استغلالها ضد حزب العدالة والتنمية.
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