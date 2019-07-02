شكرا لقرائتكم خبر عن سحر طلعت مصطفى تكشف تفاصيل مشاركة الوفد البرلمانى بأعمال المنتدى الدولى بروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الروسية، نظيرها لدى الجانب الروسى، على هامش مشاركتها فى المنتدى الدولى الثانى للتطوير البرلمانى بجمهورية روسيا الاتحادية، لبحث خطة العمل المشتركة خلال العامين القادمين، بهدف تعزيز التعاون البرلمانى بين الدولتين وبحث كافة الملفات المشتركة.

وأضافت النائبة، فى بيان لها، أن رئيس مجموعة الصداقة لدى الجانب الروسى، أعرب عن استعداد المجموعة لتنظيم زيارة لمصر منتصف شهر يوليو، على خلفية النقاشات المهمة التى تحدث فيها مع النائبة، والتى كانت من بينها اللقاء المهم بين الرئيس بوتين والرئيس السيسى 24 أكتوبر، بخصوص التعاون الروسى الأفريقى، على الصعيد الإقليمى، وما سينعكس على العلاقات المشتركة بين البلدين.

وشاركت النائبة سحر طلعت فى عدد من اللقاءات المهمة ضمن الوفد البرلمانى المصرى الذى يترأسه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، منها لقاء رئيس مجلس الدوما الروسى، ورئيسة المجلس الفيدرالى الروسى، ورئيسة مجلس النواب البحرينى والإماراتى، والتى شهدت نقاشات موسعة فى العديد من الملفات المشتركة.

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