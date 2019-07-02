"حار رطب".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط: يكون معتدلا، مع ارتفاع للموج فيه من متر إلى متر ونصف.. والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر: يكون مضطربا، مع ارتفاع للموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار.. والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 37

شبين الكوم 25 36

طنطا 25 35

دمنهور 24 33

الإسكندرية 23 32

بلطيم 24 32

مطروح 24 30

السلوم 24 31

سيوة 25 40

بورسعيد 25 31

دمياط 24 30

الزقازيق 25 36

الاسماعيلية 24 36

السويس 25 36

العريش 23 32

رفح 22 32

رأس سدر 25 38

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نخل 19 35

نويبع 29 37

طابا 26 35

كاترين 17 31

الطور 26 42

شرم الشيخ 29 40

الغردقة 29 38

مرسى علم 28 36

الفيوم 25 37

بني سويف 25 37

المنيا 25 38

أسيوط 26 41

سوهاج 27 41

قنا 27 41

الأقصر 28 41

أسوان 30 41

أبوسمبل 31 42

الوادى الجديد 28 41

شلاتين 27 38

ابو رماد 28 37

حلايب 29 36

رأس حدربة 29 34