"التحفظ على أموال متهمي خلية الأمل وتفاصيل حادث كارتة الصحراوي".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

النائب العام يأمر بالتحفظ على أموال المتهمين بقضية "خلية الأمل"

أمر النائب العام، بالتحفظ على أموال المتهمين بقضية "خلية الأمل"، والمحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، كما أمر بالتحفظ على أموال 19 شركة وكيانًا اقتصاديًا تقودها قيادات إخوانية متورطة في القضية.

وأبرز المتهمين في القضية هم: "مصطفى عبدالمعز عبدالستار أحمد" و"أسامة عبدالعال محمد العقباوي" و"أحمد عبدالجليل حسين الغنام" و"عمر محمد شريف مصطفى أحمد الشنيطي" و"حسام مؤنس محمد سعد" و"زياد عبدالحميد زكي العليمي" و"هشام فؤاد محمد عبدالحليم" و"حسن محمد حسن بربري".

تأجيل إعادة محاكمة 24 متهمًا في قضية "التخابر مع حماس" لـ 4 يوليو

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 24 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التخابر مع حماس"، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، لجلسة 4 يوليو لاستكمال مرافعة الدفاع.

وكانت محكمة النقض في وقت سابق قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق المتهمين وقررت إعادة المحكمة.

مصرع سيدتين وإصابة 3 آخرين في حادث مروع بمصر الجديدة

لقي سيدتان مصرعهما، وأصيب 3 أشخاص آخرين، في حادث "مروع" على امتداد شارع الثورة في مصر الجديدة.

وكانت غرفة عمليات المرور بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارًا من الخدمات المعينة بشارع امتداد الثورة التابع لدائرة قسم مصر الجديدة، بوجود كثافات مرورية عالية، وبالانتقال والفحص تبين أن وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ملاكي.

النيابة تطلب التحريات حول مصرع شرطي في اصطدام سيارة نقل بمبنى النجدة

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طلبت النيابة العامة في الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول اصطدام سيارة نقل، صباح اليوم الثلاثاء، بمبنى شرطة النجدة، على طريق الإسكندرية الصحراوي، قبل محطة تحصيل الرسوم، ما أسفر عن مصرع المقدم خالد شبل ضابط بإدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الجيزة، وصرحت بدفن المتوفى.

أسفر الحادث عن تحطم جانب المبنى، وعددًا من عربات الإسعاف المتمركزة بداخله، وكذلك عدد من السيارات.

إصابة 18 لاعبا في سقوط ميكروباص بترعة بأوسيم

أصيب 18 شابا إثر سقوط سيارة ميكروباص بترعة برطس في مركز أوسيم شمال محافظة الجيزة.

تلقى مشرف غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالي بسقوط سيارة ميكروباص بترعة برطس بدائرة مركز أوسيم.

انتقل العميد مجدي عزيز مأمور قسم أوسيم على أرس قوة أمنية، وتبين أن السيارة كانت تقل عددا من اللاعبين في طريقهم لأداء مبارات كرة قدم بنادي الكوم الأحمر، إلا أن عجلت القيادة اختلت بيد السائق، وسقطت في الترعة.

تصادم وحريق وضحايا.. تفاصيل مصرع ضابط في حادث "كارتة الصحراوي"

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ملابسات مصرع ضابط شرطة في حادث تصادم بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، اليوم الثلاثاء.

البداية ببلاغ تلقاه مشرف غرفة عمليات الحماة المدنية بالجيزة، من شرطة النجدة، بنشوب حريق في سيارة إسعاف بالقرب من محطة تحصيل الرسوم بالطريق بنطاق دائرة مركز كرداسة.

النقض تؤجل طعون المتهمين في "أحداث قسم حدائق القبة" لـ7 أكتوبر

قررت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر طعن 11 ضابطا وأمين شرطة، على حكم حبسهم سنة مع إيقاف التنفيذ في قضية أحداث قسم شرطة حدائق القبة، لجلسة 7 أكتوبر، المقبل، لضم المفردات.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بحبس المحكوم عليهم في القضية لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، في قضية اتهامهم بقتل 22 شخصا وإصابة 44 آخرين من المتظاهرين أمام قسم الشرطة، وقت أحداث ثورة يناير.