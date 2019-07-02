​منظمة خريجي الأزهر بليبيا تطلق حملة "طفل وطني" لغرس قيم الانتماء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أطلق فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بليبيا حملة "طفل وطني" التي تهدف لتنمية حب الوطن في نفس الطفل الليبي وترسيخ الوسطية والاعتدال وتحصينه من الأفكار الهدامة.

وأكد أكرم الجراري رئيس فرع المنظمة بليبيا - في بيان للمنظمة اليوم الثلاثاء- أن تربية النشء على حب الوطن من المعاني السامية التي يجب أن يُعتنَى بها، مشيراً إلى أنه يجب تعزيز ثقافة الانتماء لدى الأطفال بنقل المفاهيم الوطنية لهم، وبث الوعي بتاريخ وطنهم وإنجازاته، وتثقيفهم بالأهمية الجغرافية والاقتصادية للوطن.

وقال الجراري إنه يتم خلال الورش توزيع أعداد من مجلة "نور" للأطفال الصادرة عن المنظمة، والتي تستهدف التواصل مع الأطفال بلغة مبسطة لتعريفهم بتاريخ بلدهم، وتاريخ الأزهر الشريف ودوره في نشر الفكر الوسطي للإسلام، وتنشئتهم على القيم الإنسانية النبيلة، وتنقية عقولهم ،وغرس قيم الانتماء للوطن في نفوسهم.

تُقَام فعاليات الحملة بمدينة القرضة الشاطئ بالجنوب الليبي، ويحضرها عدد من الأطفال من مختلف الأنحاء الليبية.