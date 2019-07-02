نيجيريا / مقتل 50 شخصًا على الأقل في إندلاع حريق في شاحنة وقود

وكالات - قال متحدث بإسم حاكم ولاية بنوي في وسط نيجيريا اليوم، الثلاثاء 2 جويلية 2019، إن 50 شخصا على الأقل قتلوا عندما إشتعلت النيران في وقود كانوا يسحبونه من شاحنة صهريج تعرضت لحادث.

وقال المتحدث "إنقلبت شاحنة محملة بالوقود أمس والناس كانوا يسحبون الوقود منها عندما إندلع الحريق مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا". وأصيب آخرون بجروح بالغة ونقلوا للمستشفى.

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ومثل هذه الوقائع شائعة في نيجيريا لكن نادرا ما تكون أعداد الوفيات مرتفعة هكذا. والوقود زهيد السعر في نيجيريا لكن الكثيرين يعيشون في فقر مدقع.

وفي أكتوبر الماضي قتل 60 شخصا عندما إشتعلت النيران في نفط يتسرب من خط أنابيب بجنوب شرق البلاد.