أوروبا تأسف لقرار إيران نيتها خرق الاتفاق النووي

أعرب وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، عن أسفهم لقرار إيران تجاوزها حدود المخزون من اليورانيوم منخفض التخصيب.

وأكد الوزراء في بيان مشترك، أوردته قناة العربية الإخبارية الليلة، أن التزامهم بالاتفاق النووي يعتمد على التزام إيران به بشكل كامل.



وقالوا : "نأسف لقرار إيران الذي يثير شكوكا فيما يتعلق بوسيلة أساسية لمنع الانتشار النووي الأساسية".

Advertisements



وحصوا طهران على التراجع عن هذه الخطوة والامتناع عن إجراءات أخرى تقوض الاتفاق النووي.



وتنتهي بعد 5 أيام مهلة إيران للأوروبيين لخرق أهم بندين

في الاتفاق النووي يتعلقان بالعودة لتخصيب اليورانيوم والماء الثقيل بنسب عالية إذا لم تقم الدول الأوروبية بتفعيل قناة التبادل التجاري والتبادل المصرفي مع طهران بحلول 7 يوليو الجاري.



وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد أقر الاثنين، بأن مخزون بلاده من اليورانيوم المخصب قد تجاوز 300 كيلوجرام كما هددت إيران بالقيام به.