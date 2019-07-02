الرئيس اللبناني يبحث مع رئيس الحكومة الإيطالية السابق التعاون بين البلدين

أجرى الرئيس اللبناني ميشال عون، مباحثات مع رئيس الحكومة الإيطالية السابق ماسيمو داليما، تناولت الأوضاع العامة في لبنان خاصة منطقة الجنوب.
وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية - في بيان مساء اليوم الثلاثاء - أن المحادثات تطرقت إلى البحث في العلاقات اللبنانية - الإيطالية وسبلتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى التعاون العسكري القائم بين البلدين لا سيما بعد مؤتمر (روما )2.
وعُقد مؤتمر (روما 2) في العاصمة الإيطالية في شهر مارس من العام الماضي، بهدف تعزيز ودعم
وأسفر المؤتمر عن مساعدات عسكرية لصالح الجيش اللبناني وجهاز قوى الأمن الداخلي، تعهدت بها فرنسا بقيمة 400 مليون يورو، إلى جانب نحو 50 مليون يورو إضافية من جانب الاتحاد الأوروبي، تخصص لشراء الأسلحة والعتاد والتجهيزات والتدريب العسكري.
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