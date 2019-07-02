روسيا ترفع السرية عن أحدث طائراتها العملاقة

كشفت شركة "إيليوشن" الروسية مؤخرا عن نسختها الجديدة المعدلة من طائرات النقل العملاقة IL-76 الشهيرة.
وأوضحت الشركة أن أول عقد لتصدير طائرات IL-76-MD-90-A الجديدة إلى خارج
وتخطط الشركة لإنتاج 12 طائرة من هذا الطراز سنويا لتسليمها للقوات الجوية الروسية على مدى الأعوام القادمة، ضمن عقد يتضمن شراء 39 طائرة
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