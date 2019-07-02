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روسيا ترفع السرية عن أحدث طائراتها العملاقة

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كشفت شركة "إيليوشن" الروسية مؤخرا عن نسختها الجديدة المعدلة من طائرات النقل العملاقة IL-76 الشهيرة.

 

وأوضحت الشركة أن أول عقد لتصدير طائرات IL-76-MD-90-A الجديدة إلى خارج

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روسيا من المفترض توقيعه قريبا، كما أنها صنعت 7 نماذج تجريبية منها، سلمت 2 لوزارة الدفاع الروسية
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مطلع العام الجاري، وتنوي تسليم الـ 5 الباقية قبل نهاية العام.

 

وتخطط الشركة لإنتاج 12 طائرة من هذا الطراز سنويا لتسليمها للقوات الجوية الروسية على مدى الأعوام القادمة، ضمن عقد يتضمن شراء 39 طائرة

 

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