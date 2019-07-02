بحث اتباع المعايير المهنية الدولية في الرقابة مع الـIntosai

رأس رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري وفد الديوان المشارك في اجتماع لجنة بناء القدرات المنبثقة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) «Intosai» للعام 2019، والمنعقد في طوكيو باليابان خلال الفترة من 28 إلى 30 شوال 1440.

وتأتي مشاركة الديوان في الاجتماع بصفته يرأس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية للمنظمة الدولية (الإنتوساي).

قيمة مضافة

ناقش الاجتماع موضوعات عديدة شملت: أهمية الاستقلال واتباع المعايير المهنية الدولية في رفع مستوى جودة أداء مستوى منسوبي الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، ودور تلك الأجهزة في تقديم قيمة مضافة للأجهزة الحكومية المشمولة برقابتها.

دعم البرامج

تستمر اجتماعات لجنة بناء القدرات لثلاثة أيام، ويتبعها اجتماع اللجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي والمانحين، يوم الخميس، والتي تقوم بالإشراف على تطبيق مذكرة تفاهم بين منظمة الإنتوساي وعدد من المؤسسات المالية والأجهزة التنموية، تهدف إلى دعم البرامج والمشاريع التطويرية للأجهزة العليا للرقابة في الدول النامية، ويرأس رئيس ديوان المراقبة العامة جانب الإنتوساي في هذه اللجنة التوجيهية، في حين يرأس البنك الدولي جانب الجهات المانحة.

ما هي منظمة الـIntosai

المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

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منظمة مركزية للرقابة المالية الخارجية العامة

تقدم للأجهزة الرقابية العليا إطارا وهياكل مؤسساتية لتبادل المعلومات والخبرات

تهدف إلى تحسين وتطوير الرقابة المالية الحكومية على المستوى الدولي

تعمل على تطوير الخبرات الفنية والعلمية في الدول الأعضاء

مؤسسة مستقلة وذاتية السيادة وغير سياسية وغير حكومية

تأسست في 1953 بمبادرة من الرئيس السابق للجهاز الأعلى في كوبا إيميليو فرنانديث كاموس