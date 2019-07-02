142.5 مليار ريال حجم التبادل التجاري بين الرياض وطوكيو

كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن نمو التبادل التجاري بين السعودية واليابان، خلال 2018 بنسبة 19%، مقارنة بـ2017، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين أكثر من 38 مليار دولار «142.5 مليار ريال».

وشكلت الصادرات السعودية الرقم الأعلى في حجم التجارة بين البلدين، إذ بلغت 33 مليار دولار، مقابل 5 مليارات دولار، هي إجمالي قيمة الواردات السعودية من اليابان.

منتجات معدنية

تصدرت المنتجات المعدنية قائمة السلع المصدرة إلى اليابان، إضافة إلى الألمنيوم ومصنوعاته، والمنتجات الكيماوية غير العضوية، والتحف الفنية والقطع الأثرية، والنحاس ومصوغاته، فيما تعد السيارات، والآلات، ومصنوعات الحديد والفولاذ الصلب، والمطاط، والأجهزة والمعدات الكهربائية، أبرز السلع التي تم استيرادها خلال العام الماضي من اليابان.

تنمية التبادل

حلّت اليابان في المرتبة الثالثة في حجم التجارة مع السعودية، وبلغت الاستثمارات الأجنبية اليابانية المباشرة في السعودية 130 مشروعا.

من جانبها، أكدت المملكة أهمية تنمية التبادل التجاري والاستثماري، خلال تمكين نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية في السلع والخدمات وتنويعها، لتحقيق تطلعات قيادة البلدين، في ظل الحرص المشترك على تنمية التعاون التجاري والاستثماري المتبادل، وإيجاد شراكات نوعية تعزز بناء القدرات، وتوطين الصناعات المتخصصة وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030.

التبادل التجاري 2018

- زيادة بنسبة 19% مقارنة بـ2017

- 38 مليار دولار «142.5 مليار ريال» حجم التبادل

- 33 مليار دولار الصادرات السعودية

- 5 مليارات دولار الواردات السعودية من اليابان

- 130 مشروعا الاستثمارات الأجنبية اليابانية المباشرة

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السلع المصدرة إلى اليابان

- الألمنيوم ومصنوعاته

- المنتجات الكيماوية غير العضوية

- التحف الفنية والقطع الأثرية

- النحاس ومصوغاته

أبرز السلع المستوردة

- السيارات

- الآلات

- مصنوعات الحديد والفولاذ الصلب

- المطاط

- الأجهزة والمعدات الكهربائية