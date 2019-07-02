ولي العهد وإمبراطور اليابان يشددان على تطوير وتعزيز العلاقات

وجرى -خلال الاستقبال- استعراض العلاقات المميزة بين البلدين الصديقين، والتأكيد على حرص حكومتي المملكة واليابان على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.
ورحّب الإمبراطور ناروهيتو، بولي العهد في زيارته الحالية لليابان، مبديا سعادته بمشاركته في قمة قادة دول مجموعة العشرين، التي ختمت أعمالها في أوساكا.
وشكر ولي العهد إمبراطور اليابان على حسن الاستقبال وحفاوة الترحيب، ونقل له تحيات وتهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة اعتلائه العرش، وأمنياته له وللشعب الياباني بمزيد من التقدم والازدهار.
فيما حمّل إمبراطور اليابان، وليَّ العهد، تحياته وشكره لخادم الحرمين الشريفين، على التهنئة ومشاعره الصادقة.
مرتكزات في اللقاء
- استعراض العلاقات المميزة
- الحرص على تطويرها وتعزيزها
- الترحيب بزيارة ولي العهد
- تقدير المشاركة في قمة أوساكا
- الأمير محمد بن سلمان ينقل تحيات وتهاني خادم الحرمين للإمبراطور
- ناروهيتو يحمّل ولي العهد تحياته وشكره للملك سلمان
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