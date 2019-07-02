الجبير يلتقي إعلاميين يابانيين

وأكد الجبير -خلال اللقاء- متانة العلاقات السعودية اليابانية، والأهمية الإستراتيجية للرؤية السعودية اليابانية 2030، مشيرا إلى أهمية زيارة ولي العهد لليابان واللقاءات التي عقدها. كما تناول مشاركة المملكة في قمة أوساكا، واستضافتها القمة القادمة للدول العشرين، مشددا على مواقف المملكة تجاه أبرز القضايا الإقليمية والدولية.
وأجاب وزير الدولة للشؤون الخارجية عن أسئلة الصحفيين حول عدد من الملفات السياسية المهمة.
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