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الجبير يلتقي إعلاميين يابانيين

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التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، في العاصمة اليابانية طوكيو، عددا من الصحفيين في أبرز وسائل الإعلام اليابانية، وذلك على هامش ترؤس ولي العهد، وفدَ المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين، والتي عُقدت في مدينة أوساكا اليابانية.

وأكد الجبير -خلال اللقاء- متانة العلاقات اليابانية، والأهمية الإستراتيجية للرؤية السعودية اليابانية 2030، مشيرا إلى أهمية زيارة ولي العهد لليابان واللقاءات التي عقدها. كما تناول مشاركة المملكة في قمة أوساكا، واستضافتها القمة القادمة للدول العشرين، مشددا على مواقف المملكة تجاه أبرز القضايا الإقليمية والدولية.

وأجاب وزير الدولة للشؤون الخارجية عن أسئلة الصحفيين حول عدد من الملفات السياسية المهمة.


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