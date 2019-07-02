أستراليا تحقق مع متهمين بإعداد هجمات إرهابية

أعلنت الشرطة الأسترالية، أمس، توقيف 3 أشخاص يشتبه في أنهم على علاقة بتنظيم الدولة الإسلامية، لتحضيرهم لاعتداءات تستهدف بعثات دبلوماسية ومراكز شرطة ومنشآت عسكرية في سيدني.

وأُوقف الرجال البالغة أعمارهم «20 و23 و30 عاما» في مداهمات بضاحية في سيدني، بعدما أثارت أنشطتهم على الإنترنت الشكوك.

وسيُدان اثنان منهم بالانتماء إلى تنظيم إرهابي والتحضير لاعتداءات إرهابية. أما الثالث الذي قُدّم على أنه «شريك»، فستتم إدانته بتهم أقلّ خطورة.

وأعلن المسؤول في الشرطة الاتحادية إيان ماكارتني للصحافة، أن أهداف المتهمين الثلاثة تضمنت مباني دبلوماسية، ومراكز شرطة، ومنشآت دفاعية، ومحاكم وكنائس.