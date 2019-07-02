أستراليا تحقق مع متهمين بإعداد هجمات إرهابية

وأُوقف الرجال البالغة أعمارهم «20 و23 و30 عاما» في مداهمات بضاحية في سيدني، بعدما أثارت أنشطتهم على الإنترنت الشكوك.
وسيُدان اثنان منهم بالانتماء إلى تنظيم إرهابي والتحضير لاعتداءات إرهابية. أما الثالث الذي قُدّم على أنه «شريك»، فستتم إدانته بتهم أقلّ خطورة.
وأعلن المسؤول في الشرطة الاتحادية إيان ماكارتني للصحافة، أن أهداف المتهمين الثلاثة تضمنت مباني دبلوماسية، ومراكز شرطة، ومنشآت دفاعية، ومحاكم وكنائس.
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