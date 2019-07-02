أشاد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، بمتانة العلاقات وأواصر التعاون المشترك بين المملكة واليابان، والرغبة في تعزيزها بما يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وأضاف في برقيّتين: إلى إمبراطور اليابان ناروهيتو، وإلى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، لدى مغادرته طوكيو، أمس، أن المباحثات المشتركة أكدت متانة العلاقات بين البلدين، والرغبة في تعزيز التعاون في كل المجالات في إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030، وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

نص برقية ولي العهد إلى الإمبراطور ناروهيتو

صاحب الجلالة الإمبراطور ناروهيتو

إمبراطور اليابان

تحية طيبة:

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق، إثر مشاركتي في قمة دول مجموعة العشرين، أن أتقدم لجلالتكم ببالغ الشكر والامتنان، لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. مشيدا بمتانة العلاقات وأواصر التعاون المشترك بين بلدينا وشعبينا الصديقين، والرغبة في تعزيزها بما يحقق تطلعات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وجلالتكم. متمنيا لجلالتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب اليابان الصديق استمرار الرخاء والتقدم. وتقبلوا جلالتكم فائق تحياتي وتقديري.

نص برقية الأمير محمد بن سلمان إلى شينزو آبي

دولة السيد شينزو آبي

رئيس وزراء اليابان

تحية طيبة:

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يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق، أن أعرب لكم عن شكري وامتناني على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال، وكرم الضيافة.

لقد أكدت المباحثات التي أجريناها متانة العلاقات بين البلدين، والرغبة في تعزيز التعاون بكل المجالات، في إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030، وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين. كما أشيد بالنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها خلال رئاسة دولتكم أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين، مؤكدا أهمية ما صدر عنها من قرارات نأمل أن تسهم بشكل كبير في دعم التعاون بين دول المجموعة، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي. متمنيا لدولتكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب الياباني الصديق دوام التقدم والازدهار. وتقبلوا تحياتي وتقديري.

الرؤية السعودية اليابانية 2030