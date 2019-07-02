الولايات المتحدة تدين بشدة هجوم الميليشيات الحوثية على مطار أبها السعودي

أدانت الولايات المتحدة الأميركية بشدة الهجوم الذي شنته اليوم الميليشيات الحوثيه الانقلابية المدعومة من إيران على مطار أبها في المملكة العربية السعودية.
وشدد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، على أن هذا الهجوم الذي يعدّ الثالث من نوعه في أقل من ثلاثة أسابيع على مطار أبها، يشكل تهديداً لحياة الكثيرين ويصيب المدنيين الأبرياء.
وقال بيان الخارجية: "نقف بحزم مع شركائنا السعوديين في الدفاع عن حدودهم ضد هذه التهديدات المستمرة من قبل الحوثيين الذين يعتمدون على الأسلحة والتكنولوجيا الإيرانية لتنفيذ مثل هذه الهجمات".
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