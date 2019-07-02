كاتب أميركي: الدوحة بتقاربها مع طهران تخطت "نقطة اللاعودة"

شادي صلاح الدين (لندن)

أكد الكاتب والصحفي الاستقصائي الأميركي جوردان ساشتيل، في مقاله بموقع «ديلي واير»، أنه يمكن بسهولة فهم إعادة تنظيم الشرق الأوسط في القرن الحادي والعشرين عن طريق فصل الدول التي اختارت مكافحة التطرف والإرهاب، في مقابل الدول التي ضاعفت في جهودها وتوجهها نحو الأفكار المتطرفة.

وأوضح الكاتب أن العديد من حلفاء الولايات المتحدة العرب، خاصة المملكة العربية السعودية، يتبنون «الإسلام المعتدل» الذي يرفض التطرف ويبتعد عن الحركات الراديكالية الأصولية داخل وخارج الرياض. وبالإضافة إلى ذلك، استثمر هؤلاء الحلفاء الإقليميون بكثافة في التنمية الداخلية والتقدم، مما عزز بشكل كبير الحقوق الفردية والحريات الإنسانية الأخرى (بما في ذلك النهوض بحقوق المرأة) داخل دولهم. وشجعت هذه السياسات التعاون والمنافسة الصحية بين الدول الشريكة.

وعلى جانب آخر، رفضت قطر صراحة اعتناق هذه التوجهات الإقليمية. وبدلاً من ذلك، تستمر الدوحة في الإساءة لسيادة جيرانها، والتدخل في شؤونهم، والتحريض على التمرد المتطرف في جميع أنحاء المنطقة. وعلى الرغم من أن قطر تزعم أنها حليفة للولايات المتحدة، فإن الأدلة لا تزال وفيرة على أن الأسرة الحاكمة في الدوحة تواصل إيواء الإرهابيين الدوليين، وتوفر منصات إعلامية رئيسية لخطباء الكراهية المناهضين للولايات المتحدة، وتقدم مساعدات ودعماً منتظمين للمنظمات المدرجة على لوائح الإرهاب الأميركية. ذلك لأن الفكر المتطرف يظل الأيديولوجية الأساسية للطبقة الحاكمة في قطر.

وقال الكاتب: إنه تبقى إيران وقطر مرتبطتين أيديولوجياً من خلال مبدأهما المشترك المتمثل في نشر الفكر المتطرف والتدخل في شؤون الدول، واحتقار مشترك للغرب وقيمه، موضحاً أنه من أكثر الأمثلة الحديثة المعروفة لهذه الشراكة المتطرفة هو التحالف طويل الأمد بين القاعدة وإيران، والتي تعاونت في مناسبات عديدة في هجمات إرهابية ومؤامرات طويلة الأجل ضد أعدائها المشتركين. وفي خطاب صدر عام 2007، وصف زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن إيران بأنها «شرياننا الرئيسي فيما يتعلق بالأموال والأفراد والتواصل». وعلى الرغم من أنه لا يوجد ما يقلل من العلاقة الأيديولوجية في العلاقة بين قطر وإيران، فإن البلدين تربطهما روابط اقتصادية هائلة، بدءاً من احتلالهما الإقليمي المشترك لأكبر حقل للغاز في العالم. وأضاف: مع وضع روابطها الاقتصادية مع طهران في الاعتبار، ظلت قطر تتراجع باستمرار عن فكرة وجوب مواجهة إيران لأي عقوبات اقتصادية بسبب دعمها الإرهاب. وفي مايو، نصح وزير الخارجية القطري بأن «الحوار» وليس العقوبات، هو الحل لقضية إيران، كما أعاق النظام القطري نفسه بانتظام العقوبات الأميركية ضد إيران لمواصلة التعامل مع النظام في طهران».

وأكد الكاتب أن إيران وقطر عملتا خلال السنوات القليلة الماضية على بث الفوضى في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط. إيران، من جانبها، شنت هجمات مباشرة (من خلال وكلائها) ضد الدول العربية، حيث يواصل فيلق الحرس الثوري الإيراني و«حزب الله» عملياتهما التخريبية في المنطقة، كما يشن المتمردون الحوثيون الذين تدعمهم إيران في اليمن هجمات مباشرة على المملكة العربية السعودية والدول العربية الأخرى، فيما تواصل الدوحة إصرارها على توثيق العلاقات مع إيران. ولم تتوقف العلاقة بين الدوحة وطهران، رغم الهجمات الأخيرة التي شنها عملاء إيران بالوكالة على ناقلات النفط العربية والسفن - وحتى إسقاط مركبة جوية أميركية من دون طيار في الخليج.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي أدانت فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها إيران، رسمياً، لإرهابها الذي ترعاه الدولة، كان قادة قطر يشيدون بنظام طهران، كما رفضت الدوحة بشكل صريح نتائج القمة العربية الطارئة التي تدين إيران في أعقاب الهجمات الإرهابية على السفن في الخليج والهجمات الصاروخية الحوثية على مطار دولي في المملكة العربية السعودية.

وأكد الكاتب في ختام مقاله التحليلي، أن لدى قطر وإيران التزام أيديولوجي مشترك بفرض عملية فوضى إقليمية. وهذه المبادئ المشتركة تشكل التفكير الأساسي للقيادتين في الدوحة وطهران. وأدى ذلك إلى تقسيم الشرق الأوسط إلى معسكرين أيديولوجيين رئيسيين. وقال«لقد حان الوقت لأن ندرك أن قطر، من خلال التقرب من إيران وحلفائها الإرهابيين، تخطت نقطة اللاعودة».