وزير المالية البريطاني: "بريكست" بدون اتفاق قد يكلف الخزينة 114 مليار دولار

حذر وزير المالية البريطاني فيليب هاموند الثلاثاء، من أن الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، يمكن أن يوجه "ضربة" للخزينة تصل إلى 90 مليار جنيه استرليني (114 مليار دولار).

وصرح هاموند أمام لجنة برلمانية، أن "تحليلات الحكومة تشير إلى أنه في حال الخروج غير المنظم وبدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، ستتعرض الخزينة إلى ضربة بنحو 90 مليار جنيه استرليني". وأضاف: "بالطبع يجب حساب ذلك استناداً إلى الانفاق المستقبلي وقرارات الضرائب".

وعارض هاموند كذلك اقتراح خفض الضرائب وزيادة الإنفاق الذي طرحه المرشحان لمنصب رئيس الوزراء بوريس جونسون وجيرمي هانت، وزير الخارجية الحالي.

وقال إن عشرات مليارات الجنيهات التي تم وضعها جانباً تحسباً لـ "بريكست" بدون اتفاق، يجب عدم تخصيصها لأغراض أخرى، بعد أن طرح المرشحان خططهما لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق العام.

وجاءت تصريحات هاموند بعد أن هدد المرشحان لخلافة تيريزا ماي بأنهما مستعدان لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في موعد أقصاه 31 أكتوبر.

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وقال هاموند: "لقد خصصنا ما بين 26-27 مليار جنيه استرليني من الاحتياطي المالي، بهدف حماية الاقتصاد البريطاني من التأثيرات المباشرة لاحتمال الخروج بدون اتفاق".

وأضاف: "لا شك لدي مطلقاً من أنه في حالة الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، فإننا سنحتاج إلى كل تلك الأموال لمواجهة التأثيرات المباشرة.. وهذا يعني أنه لا توجد أموال متوفرة.. سواء لخفض الضرائب أو زيادة الانفاق".

ومن شبه المؤكد أن يغادر هاموند منصبه بعد اختيار حزب المحافظين زعيماً لهم، وبالتالي رئيساً للوزراء، هذا الشهر.

وألمح هاموند إلى أنه قد يعمل في البرلمان على منع خروج بلاده دون اتفاق. وقال: "أعتقد أن مجلس العموم، الذي سأواصل العمل كعضو فيه بكل فخر، هو الذي سيضمن عدم حدوث ذلك".